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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:25

filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları!

Kıyamete Bir Kala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları!

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi için geri sayım başladı. Aksiyon türündeki filmlere ilgi duyanlar ve oyuncuları araştırmalarına başladı. Filmde dünyanın bir felakete sürüklenişi çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Daha önce izlemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Kıyamete Bir Kala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları!

Kıyamete Bir Kala filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2015 Amerika yapımı Kıyamete Bir Kala filmi, bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Başrollerini David Cade, Gina Holden, Christopher Judge, Kamar de los Reyes'in paylaştığı Kıyamete Bir Kala filmi sürükleyici konusu ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle nefes kesiyor. Buna göre; Kıyamete Bir Kala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları!

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ KONUSU NE?

Dünyanın merkezi aşırı derecede ısınmış, buna bağlı olarak da tüm ülkelerde çeşitli felaketler, yüksek şiddetli depremler meydana gelmektedir. Calvin, tüm bu kargaşanın içerisinde yıkılan bir hapishanedeki sevgilisini aramaktadır. Hapishaneden kaçan suçlular şehir için bir tehdit oluşturmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna'nın oturduğu Kıyamete Bir Kala filminin oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli ve ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Kıyamete Bir Kala filmi oyuncu kadrosu:

David Cade (Calvin Hopkin)

Gina Holden (Ashley Wilkins)

Christopher Judge (Lieutenant Grisham)

Kamar de los Reyes (Carlos Dorado)

Meline Lizette (Jennifer Mendez)

Eric Allan Kramer (Sergeant Wade)

Greg Serano (Ramirez)

Christian Levatino (Gates)

Raymond J. Barry (Major Gray)

Peter Katona (Kyle Pitinski)

Jon MAck (Candice)

David Scott Lago (Nicco)

Adam Lieberman (Larry)

Lila Dupree (Capt Smith)

Cesar De Leon (Convict)

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Kıyamete Bir Kala filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları!
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