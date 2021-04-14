Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm sloganı; "Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur…" olacak. Kuruluş Osman yeni bölümde; Dündar Bey her şeyi itiraf ediyor. İtirafın ardından Osman Bey, amcası Dündar Bey'in cezasının tez elden verilmesine hükmediyor. Öte yandan; Nikola, Söğüt'e saldırırken Togay uç bölgesine dönüyor. Kuruluş Osman yeni bölümde; Malhun Hatun'un Osman Bey ile arasını düzeltme çabaları ise geceye damgasını vuracak.

ATV'nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman 54.yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey her şeyi itiraf edecek ve ortalık karışacak. Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini affetmeyecek ve onun idam edilmesine karar verecek. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, bu savaşı kazanacak. Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...''

DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.