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Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:16

izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen yayınlandı. Dizinin yeni bölüm sloganı; "Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur…" olacak. Kuruluş Osman yeni bölümde; Dündar Bey her şeyi itiraf ediyor. İtirafın ardından Osman Bey, amcası Dündar Bey'in cezasının tez elden verilmesine hükmediyor. Öte yandan; Nikola, Söğüt'e saldırırken Togay uç bölgesine dönüyor. Kuruluş Osman yeni bölümde; Malhun Hatun'un Osman Bey ile arasını düzeltme çabaları ise geceye damgasını vuracak.

ATV'nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman 54.yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey her şeyi itiraf edecek ve ortalık karışacak. Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini affetmeyecek ve onun idam edilmesine karar verecek. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, bu savaşı kazanacak. ve yeni bölüm özeti!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...''

DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?

Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

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Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!

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Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in ihaneti affedilmiyor!
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