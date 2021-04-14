Kuruluş Osman yeni bölüm Atv canlı yayın ile izle! Kuruluş Osman nefes kesen 54.bölümü ile bu akşam Atv'de!

Aksiyonun hız kesmediği yapım Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranıyla izleyenlerinin araştırma konusu haline geliyor. Amcasının hain planlarının su yüzüne çıkmasının ardından kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. "Kuruluş Osman yeni bölüm Atv canlı izle" ekranı yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenlerin gündemine taşınıyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
ATV İLE KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!
Reyting rekortmeni dizi "Kuruluş Osman", yine nefes kesecek bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 14 Nisan Çarşamba saat 20:00'de çok konuşulacak yeni bölümüyle izleyenleriyle buluşacak olan yapımda Dündar Bey'in intikamı alınacak mı merak ediliyor. İşte Atv canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar…
DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR
Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.
NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR
Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.
TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR
Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!
MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?
Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı... "Dündar Bey fazla vakit kaybetmeden idam edilecektir!" | Video