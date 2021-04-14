Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mavera ne demek, dizi nerede çekiliyor?

Arapça'dan dilimize geçen Mavera kelimesinin anlamı, görülen evrenin ötesi, öteki evren demektir. Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekerken tarihi bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Hace Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini ele alan dizide Görkem Sevindik, Necip Karakaya, Gökhan Atalay gibi isimler yer alıyor. Bu kapsamda; Mavera dizisinin konusu nedir? Mavera dizisi oyuncuları kimler ve dizi nerede çekiliyor?
MAVERA NE DEMEK?
Görülen evrenin ötesi, öteki evren.
Mavera, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. TDK'ye göre, mavera kelimesi anlamı şu şekildedir:
– Öte
– Görülen âlemin ötesi
MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Mavera dizisinin çekimlerinin birçoğu Konya'nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
MAVERA DİZİSİ KONUSU
"Mavera" Hâce Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce'nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat'tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed'in "Alp" bileğiyle koruyup, "Eren" yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…
MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI
Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi'nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda;
Korel Cezayirli,
Görkem Sevindik,
Tansel Öngel,
Sinan Tuzcu,
Hasan Küçükçetin,
Ferit Kaya,
Adrian Can,
Evren Erler,
Mehmet Korhan Fırat,
Nusret Çetinel,
Erdem Ergüney,
Nur Berfin Çiroğlu,