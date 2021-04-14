Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mavera ne demek, dizi nerede çekiliyor?

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavera dizisinin çekimlerinin birçoğu Konya'nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

MAVERA DİZİSİ KONUSU

"Mavera" Hâce Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce'nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat'tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed'in "Alp" bileğiyle koruyup, "Eren" yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…