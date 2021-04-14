Reyting sonuçları birincisi belli oldu! 13 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçlarına göre Survivor, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Televizyonda yayınlanan tüm yapımlar birincilik mücadelesi için yarışırken dün akşam ATV'de EDHO, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu yeni bölümleriyle ekrana geldi. Televizyonda sevdikleri programları izleyen vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı, Survivor, EDHO, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları ile birinci kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. 13 Nisan Salı reyting sonuçları bugün saat 10.30 ile 11.00 arasında açıklandı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Geçen hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci sırada yer aldığı bilinirken dünün reyting sonuçları ve 13 Nisan 2021 reyting sonuç sıralamaları ile ilgili detaylar şöyle;