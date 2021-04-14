Reyting sonuçları birincisi belli oldu! 13 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçlarına göre Survivor, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Televizyonda yayınlanan tüm yapımlar birincilik mücadelesi için yarışırken dün akşam ATV'de EDHO, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu yeni bölümleriyle ekrana geldi. Televizyonda sevdikleri programları izleyen vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı, Survivor, EDHO, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları ile birinci kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. 13 Nisan Salı reyting sonuçları bugün saat 10.30 ile 11.00 arasında açıklandı.
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Geçen hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci sırada yer aldığı bilinirken dünün reyting sonuçları ve 13 Nisan 2021 reyting sonuç sıralamaları ile ilgili detaylar şöyle;
13 Nisan 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu.nTotal izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da Anlı aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı.
TOTAL İLK 3 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO yer aldı.
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 BARAJ FOX
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 SURVIVOR TV8
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
10 ATV ANA HABER ATV