Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Sadakatsiz yeni bölüm fragmanına çevrildi!

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?