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Giriş Tarihi: 14.4.2021 23:09

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi!

Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Sadakatsiz yeni bölüm fragmanına çevrildi!

Ekranların sevilen dizisi . Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu ile milyonlarca izleyeninin gündemine geliyor. Yapımın Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünün sona ermesinin ardından gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Bu kapsamda gözler ’nin yayınlayacağı 27. Bölüm fragmanına çevrildi. Yapımda bu hafta Asya’nın da kaçırılması geceye damga vururken Derin ve Asya’ya bunu yapan kişinin kimliği ise merak konusu haline geldi. Sadakatsiz 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz 27. Yeni bölüm fragmanı yapımın sona ermesiyle beraber araştırma konusu haline geldi. Yapımın sıkı takipçileri şimdiden gelecek hafta yayınlanacak bölüme dair ipuçları için gözünü yeni bölüm tanıtımına çevirdi. Bu hafta Volkan'ın Derin'in kaçırılmasına dair tüm parçaları bir araya getirmeye çalışmasının ardından Asya'nın da kaçırılması izleyenleri şoke etmişti. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri Sadakatsiz 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Sadakatsiz'de gelecek hafta yaşanacaklar…

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Sadakatsiz dizisi 26. son bölümünü aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

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Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Sadakatsiz yeni bölüm fragmanına çevrildi!
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