Save Ralph ne demek, konusu nedir? Sosyal medya “Save Ralph” isimli kısa filmi konuşuyor!

The Humane Society of the United States adlı kuruluşun yayınladığı kısa film, dakikalar içerisinde sosyal medya üzerinde dikkat çekti.

SAVE RALPH SESLENDİRME KADROSU

Deneklik yapan bir tavşanın anlattığı hikayede, tavşan Ralph karakterini, ünlü yönetmen ve oyuncu Taika Waititi seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda ayrıca Zac Efron, Ricky Gervais, ve Olivia Munn başı çekiyor. Tricia Helfer, Pom Klementieff ve Rodrigo Santoro'nun da seslendirme kadrosunda yer aldığı kısa film, Humane Society International'ın başlattığı kampanya ile başladı.