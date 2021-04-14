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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:41 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:41

ne demek, konusu nedir? Sosyal medya “Save Ralph” isimli kısa filmi konuşuyor!

Save Ralph ne demek, konusu nedir? Sosyal medya “Save Ralph” isimli kısa filmi konuşuyor!

Kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde yapılan deneylere tepki ve dikkat çekmek amacıyla çekilen filmi sosyal medyada gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kişinin paylaşımıyla kısa zamanda büyük ilgi gören filmin seslendirme kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken yapımda ön plana çıkan kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde deney yapan markalar sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki görüyor. Öte yandan “Save Ralph ne demek, konusu nedir?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte sosyal medyada gündeme gelen Save Ralph filmine dair detaylar…

Save Ralph filmi konusu ile bugün milyonların gündemindeki yerini aldı. Spencer Susser 'in yazıp yönettiği ve belgesel tadındaki animasyon kısa filmi kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde yapılan skandal test yöntemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilmiş ve kısa zamanda yoğun ilgiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu noktada "Save Ralph ne demek, konusu nedir?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Save Ralph filminin ayrıntıları…

The Humane Society of the United States adlı kuruluşun yayınladığı kısa film, dakikalar içerisinde sosyal medya üzerinde dikkat çekti.

SAVE RALPH SESLENDİRME KADROSU

Deneklik yapan bir tavşanın anlattığı hikayede, tavşan Ralph karakterini, ünlü yönetmen ve oyuncu Taika Waititi seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda ayrıca Zac Efron, Ricky Gervais, ve Olivia Munn başı çekiyor. Tricia Helfer, Pom Klementieff ve Rodrigo Santoro'nun da seslendirme kadrosunda yer aldığı kısa film, Humane Society International'ın başlattığı kampanya ile başladı.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Ralph isimli tavşanın gündelik yaşamını gözler önüne seren kısa film, aslında ilk başta insan figürüyle donanmış olan tavşanın ev yaşamıyla başlıyor. Ancak daha sonra işine giden tavşan, acımasız dünyada denek olarak çalıştığı laboratuara götürülüyor.

Kulağı ve gözünde sorunlar yaşayan tavşan Ralph'in acı hikayesine de ironilerle dolu bir bakış atılmış olunuyor. Film, güzellik için hayvanların acı çekmemesi ve ölmemeleri için önemli bir söz söyleyerek sona eriyor.

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Save Ralph ne demek, konusu nedir? Sosyal medya “Save Ralph” isimli kısa filmi konuşuyor!
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