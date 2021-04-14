TRT Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kerem intikam için Alpay'ı arıyor!

Benim Adım Melek 60. bölüm finalinde Alpay, Mithat'la tartışması sırasında Mithat'ı ve İkra'yı bıçakladı. 61. bölüm ilk fragmanında düğünü kana bulayan olay karşısında tüm aile şoka girmişti. Alpay'ın işlediği bu cinayet herkesi hüzne boğarken, TRT Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları Halil ve Melek çiftinin mutluluğunun bu şekilde yarıda kalmasına sitem ederken yeni bölümde olacaklar merak edildi.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son yayınlanan Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanında ise İkra ve Mithat'ı Alpay'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kerem, İkra'nın katilinin babası Alpay olduğunu öğrenince çileden çıktı. TRT'de yayınlanan ve final bölümü yaklaşan dizide ilk bölümden beri kötülüklerinin ardı arkası kesilmeyen Alpay, son hamlesiyle köşeye sıkıştı.

BENİM ADIM MELEK İKRA ÖLDÜ MÜ?

Şifanur Gül'ün hayat verdiği İkra karakteri bıçaklanma sonucu ölerek diziden ayrıldı. Sevdiğini babasının öldürdüğünü öğrenen Kerem bu durum karşısında ne yapacak? Öfkesi nasıl dinecek? Alpay hakettiği cezayı alacak mı? Benim Adım Melek 61. yeni bölümü 14 Nisan Çarşamba akşamı 20:30'da TRT ekranlarında!

Benim Adım Melek 61. Bölüm (14 Nisan 2021 Çarşamba) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Dayanılmaz acı...