Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri TRT Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kerem intikam için Alpay'ı arıyor!
Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:18 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:18

TRT 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kerem intikam için Alpay'ı arıyor!

TRT Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kerem intikam için Alpay'ı arıyor!

60. bölümde İkra ve Mithat bıçaklanmış, Melek ve Halil'in en mutlu gününe bu kara haberle gölge düşmüştü. Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanında İkra ve Mithat'ın cenazesi ve Kerem'in üzüntüsü izleyiciyi duygulandırdı. yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar!

Benim Adım Melek 60. bölüm finalinde Alpay, Mithat'la tartışması sırasında Mithat'ı ve İkra'yı bıçakladı. 61. bölüm ilk fragmanında düğünü kana bulayan olay karşısında tüm aile şoka girmişti. Alpay'ın işlediği bu cinayet herkesi hüzne boğarken, TRT Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları Halil ve Melek çiftinin mutluluğunun bu şekilde yarıda kalmasına sitem ederken yeni bölümde olacaklar merak edildi.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son yayınlanan Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanında ise İkra ve Mithat'ı Alpay'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kerem, İkra'nın katilinin babası Alpay olduğunu öğrenince çileden çıktı. TRT'de yayınlanan ve final bölümü yaklaşan dizide ilk bölümden beri kötülüklerinin ardı arkası kesilmeyen Alpay, son hamlesiyle köşeye sıkıştı.

BENİM ADIM MELEK İKRA ÖLDÜ MÜ?

Şifanur Gül'ün hayat verdiği İkra karakteri bıçaklanma sonucu ölerek diziden ayrıldı. Sevdiğini babasının öldürdüğünü öğrenen Kerem bu durum karşısında ne yapacak? Öfkesi nasıl dinecek? Alpay hakettiği cezayı alacak mı? Benim Adım Melek 61. yeni bölümü 14 Nisan Çarşamba akşamı 20:30'da TRT ekranlarında!

Benim Adım Melek 61. Bölüm (14 Nisan 2021 Çarşamba) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Dayanılmaz acı...

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kerem intikam için Alpay'ı arıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA