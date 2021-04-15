Akrep 18.bölüm fragmanı yayında! Akrep son bölümde neler oldu? Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başrollerini Demet Akbağ ile Evrim Alasya'nın paylaştığı dizide bu hafta da heyecan dorukta. Akrep 18.bölüm fragmanı yayında! "Akrep son bölümde neler oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde. Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

AKREP 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Perihan, Hakan'ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin'in kullandığı araçta da Hakan'a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve'yi yanına alabilmek için Ahmet'in Gevher İlaç'taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan'ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda'ya, hem Merve'nin kaçırılması hem de Fikret'in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda'nın yanı sıra Aras'tan da Ahmet'ten şikayetçi olmasını ister.

EFE KİMİ SEÇECEK?

Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe'yi evine götürür ve Merve'ye haber verir. Merve, Efe'nin Ahmet'e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve'nin, Efe'den tek isteği ise Ahmet'i ihbar etmesi olur. Efe, Merve'ye olan aşkıyla Ahmet'e olan sadakati arasında kalır.

AKREP 17. BÖLÜM ÖZETİ

Merve, Aras sayesinde Ahmet'in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda'yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem'in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet'in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem'den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem'e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet'in ipini çekmek için Aras'a anlaşma teklif eder. Aras'ın mükafatı oğlu Can'a kavuşmak olacaktır. Perihan'ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin'in yapacaklarıdır.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan (Demet Akbağ) 40 yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur. Çünkü, güçlükle bir kuaför dükkanına sahip olan Ferda annesi Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

AKREP 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Akrep 18. Bölüm (15 Nisan 2021 Perşembe) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

AKREP OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz