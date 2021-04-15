Alev Alev son bölüm izle! Çelebi, intikam oklarını İskender’e çeviriyor.

Alev Alev dizisi 23. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
Show TV aracılığıyla Alev Alev son bölüm izleme linki ve 23. bölüm özeti detayları şöyle;
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Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır. Cemre, kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.