Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde flaş sahne!

ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova Fekeli karakteriyle büyük beğeni topluyor. Her Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanırken bu akşam ekrana gelecek olan 92.bölümde şoke eden bir olay yaşanıyor. Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya geliyor ve Demir silahını çekiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı, neden çıktı gibi sorulara yanıt aranıyor. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 20.10'da atv'de ekrana gelecek ve Fekeli'nin akıbeti belli olacak.
Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Fekeli karakterinin ölümü ile ilgili iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya geliyor ve Demir silahını çekiyor. Kalp krizini yeni atlatan Fekeli, bir kurşun yarasına daha dayanabilir mi?
Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin ölüp ölmediği henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla Fekeli'nin son durumu belli olacak.
''Demir'i aşkla bitireceğiz...''
ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI? TERKETTİĞİ KIZI MI?
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!
Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!
DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA!
Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!
GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!
Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!
DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!
Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhandayısıdır.
Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.
Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.
Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.
2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.
2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.
13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.
Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.
Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.
12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.
Aldığı ödüllerden bazıları:
2006 - MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu
Pertevniyal Lisesi " Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık
Rotarakt Club, Rotabest 05 "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık
Ahmet Şimşek Koleji "Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe" En iyi dizi oyuncusu
2004 - Beykoz Belediyesi "Televizyon Dizisi Yıldızı"
Şiir Kitapları:
Kerem Misali
Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim
Filmleri :
2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)
2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)
2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)
2012 - Mevsim Çiçek Açtı
2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)
2011 - Kara Murat Moranın Ateşi
2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)
2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)
2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)
2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)
2005 - Mühim Olan Aşkımız
2005 - Horoz Sedat
2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)
2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)
2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)
2003 - A.G.A (TV Dizisi)
2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)
2003 - Günah (TV Dizisi)
2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)
2001 - Günah (TV Dizisi)
2000 - Yarın Geç Olmayacak
2000 - Kumru
2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)
2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)
2000 - Dansöz (sinema filmi)
2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)
1999 - Hicran (TVDizisi)
1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)
1998 - Mualla (TV Dizisi)
1997 - Yanlış Saksının Çiçeği
1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)
1997 - Ah Nalan Ah
1995 - Fırtınalar