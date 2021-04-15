Kasımpaşa'da yetişen ve kısa süre içinde büyük başarılar göstererek gelecek vaadeden Çağtay Kurukalıp internetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kasımpaşa'da sözleşmesi biter bitmez büyük takımlar arasında adı geçen Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında, nerede oynuyor? soruları gündemde yerini aldı.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

Kasımpaşa altyapısında yetişen Çağtay Kurukalıp, buradaki sözleşmesinin bitmesinin hemen ardından Galatasaray'la masaya oturuyor.

U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu.Çağtay'la Fenerbahçe'nin ilgilendiği biliniyor.

ÇAĞTAY KURUKALIP NERELERDE OYNADI?

24 Şubat 2002 Gaziosmanpaşa doğumlu olan Çağtay Kurukalıp 2014 yılında Kasımpaşa altyapısında futbola başladı. Sol bek olarak Kasımpaşa'da görev alan Çağtay, 2018 yılında İstanbul temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. Ayrıca Türk Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş kategorilerinde de görev yaptı. Bu kategorilerde 43 kez milli oldu.

ÇAĞTAY KURUKALIP KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği yetenekli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'ya yetiştirme bedeli olarak 500 bin TL ödeyecek.