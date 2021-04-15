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Giriş Tarihi: 16.4.2021 02:20 Son Güncelleme: 16.4.2021 02:21

2. bölüm izle! Sedat ve sözleniyor

Camdaki Kız 2. bölüm izle! Sedat ve Nalan sözleniyor

ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan dizisi 2. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Sedat ve sözleniyor. Son bölümün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Camdaki Kız 2. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Camdaki Kız dizisi 2. bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Camdaki Kız 2. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM İZLE

Kanal D aracılığıyla Camdaki Kız 2. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Camdaki Kız 2. bölüm izleme linki henüz Kanal D tarafından paylaşılmadı. Kanal tarafından paylaşıldığında burada olacak.


CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.



Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

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Camdaki Kız 2. bölüm izle! Sedat ve Nalan sözleniyor
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