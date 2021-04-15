Camdaki Kız 2.bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız yeni bölümde Nalan evlilik hazırlığı yapıyor!

Merakla beklenen Camdaki Kız 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Sedat ile Nalan'ın evlilik süreci başlayacak. Ancak Nalan'ın annesi Feride'nin kızına yaptığı baskılar geceye damgasını vuracak. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenecek. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragman ve detayları!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.