Camdaki Kız 2.bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız yeni bölümde Nalan evlilik hazırlığı yapıyor!

Merakla beklenen Camdaki Kız 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Sedat ile Nalan'ın evlilik süreci başlayacak. Ancak Nalan'ın annesi Feride'nin kızına yaptığı baskılar geceye damgasını vuracak. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenecek. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragman ve detayları!
Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ (2.BÖLÜM)
Sedat ve Nalan sözleniyor!
Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.
Camdaki Kız 2. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video
Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.