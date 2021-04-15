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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:31

konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? ve oyuncuları!

Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak Kanal D’de yayınlanan konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda dizinin konusu ve oyuncuları kadar hikayenin gerçekliği de sorgulanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan dizinin başrolünü Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu üstleniyor. ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının yeni dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Dizinin konusu, oyuncuları ve gerçek hayatı yansıtıp yansıtmadığı ise bir diğer merak edilen konu arasında bulunurken ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız konusu ve oyuncuları şöyle;

Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Burcu Biricik-Nalan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Devrim Yakut-Gülcihan

Hande Ataizi-Cana

Feri Baycu Güler-Döndü

Nur Sürer-Feride

Şerif Erol-Adil

Hamza Yazıcı-Tako

Merve Polat-Billur

Nihal Menzil-Hafize

Selma Ergeç-Selen

Tuğrul Tülek-Levent

Tamer Levent-Rafet

CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI, GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlandı. Dizi gerçek hayatı yansıtıyor.

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Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!
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