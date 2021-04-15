Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda dizinin konusu ve oyuncuları kadar hikayenin gerçekliği de sorgulanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan dizinin başrolünü Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu üstleniyor. Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Dizinin konusu, oyuncuları ve gerçek hayatı yansıtıp yansıtmadığı ise bir diğer merak edilen konu arasında bulunurken Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız konusu ve oyuncuları şöyle;