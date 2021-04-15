Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm tek parça full izle! Aileler restoranı tutuyor

Doğduğun Ev Kaderindir 39. son bölümle TV8 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Doğduğun Ev Kaderindir 39. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle
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Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.
Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar. Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık'ı şirkete, Zeynep'in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep'i ve Nermin'i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.
Aileler açacakları restoranı tutar, Nuh da onlara karışıp, uzun zaman sonra ilk kez hayallerine ve kendine dönerken beklenmedik bir ayrılık kapısını çalacak, Benal'in kurmak istediği yeni hayat uğruna Cemile'yle ayrı düşecektir.
Tarık ve Nesrin kendilerini sevdirmeye, hızla kabul ettirmeye başlamıştır. Ancak Barış'ın gözleri hayatlarına aniden giren bu iki yabancının üzerindedir.