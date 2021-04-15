Doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunu küvette kurşuna dizmişlerdi... Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ile Nihat İlhan’ın hayatı gündemde!

TRT 1 ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Kıbrıs 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal kendine bir amaç edinecek ve bu yolda ilerleyecek. Amacı ise; durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı'nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek olacak. Aynı zamanda Nihat İlhan'ın hayatı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile birlikte tekrar gündeme geldi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için saldırılar yaparken aynı zamanda o dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ile Nihat İlhan'ın hayatı…

Nihat İlhan'ın hayatı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile birlikte tekrar gündeme geldi. O dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği saldırıların sembolü olarak tarihe geçmişti. 7 Haziran 1924 yılında Elazığ'da dünyaya gelen ve sonrasında 1951 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olan Nihat İlhan kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm bilgileri…

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal'in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı'nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek. Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir. Ama bunun farkına varan biri vardır…

