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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:31

kelime anlamı nedir? Enonis planı politikası ne demek?

Enosis kelime anlamı nedir? Enonis planı politikası ne demek?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile beraber tarihteki birçok terim de merak konusu oldu. Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik yaptığı sistematik katliamı anlatan dizide, terimi de sıklıkla geçiyor. Bunun ardından Enosis nedir, ne demek ve planı ne anlama geliyor sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, ve politikası hakkında bilgiler

Kıbrıs'ta Türk halkının Rumlar tarafından yaşadığı zulmü anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizide Kanlı Noel'e değinilirken EOKA terör örgütü ile beraber Enosis ifadesi de belirli aralıklarla gçeiyor. Bunun ardından Enosis nedir, ne demek ve Enosis planı politikası ne anlama geliyor sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte, Enonis planı politikası hakkında bilgiler

ENOSİS NEDİR?

Kelime anlamı ile "ilhak, birleşme" demek olan Enosis ilk Megali İdea haritasının çizildiği 1791 yılından beri gündemde olan bir konudur.

ENOSİS NE DEMEK?

"Enosis" terimi Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da kullanılmıştır. Genel anlamda terim, politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

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Enosis kelime anlamı nedir? Enonis planı politikası ne demek?
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