Enosis kelime anlamı nedir? Enonis planı politikası ne demek?

Kıbrıs'ta Türk halkının Rumlar tarafından yaşadığı zulmü anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizide Kanlı Noel'e değinilirken EOKA terör örgütü ile beraber Enosis ifadesi de belirli aralıklarla gçeiyor. Bunun ardından Enosis nedir, ne demek ve Enosis planı politikası ne anlama geliyor sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte, Enonis planı politikası hakkında bilgiler