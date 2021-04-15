Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kıyametin İşaretleri konusu ne, oyuncuları kim? İşte Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:58

konusu ne, oyuncuları kim? İşte Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları!

Kıyametin İşaretleri konusu ne, oyuncuları kim? İşte Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları!

Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bilim kurgu ve aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır. Yapımın yayın saati yaklaşırken konusu ve oyuncuları ise film yayınlanmadan önce araştırılıyor. Kıyametin İşaretleri konusu ne, oyuncuları kim? İşte Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları!

Bu akşam ekrana gelecek olan Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncular ile dikkat çekiyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören filmin gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile hayranlık uyandırıyor. Zodyak: Kıyametin İşaretleri filmi bilim kurgu ve aksiyon içeriğiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Peki Kıyametin İşaretleri filmi konusu ne? Kıyametin İşaretleri filmi oyuncuları kim?

KIYAMETİN İŞARETLERİ FİLMİ KONUSU NE?

Kıyametin İşaretleri filminin konusu şu şekilde; Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.

KIYAMETİN İŞARETLERİ OYUNCULARI KİM?

Joel Gretsch

Emily Holmes

Reilly Dolman

Andrea Brooks

Aaron Douglas

Ben Cotton

Christopher Lloyd

Douglas Chapman

Russell Roberts

Raf Rogers

Matthew Linnitt

Jessica Storm Smith

Jeffrey Klassen

ARKADAŞINA GÖNDER
Kıyametin İşaretleri konusu ne, oyuncuları kim? İşte Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA