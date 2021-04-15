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Giriş Tarihi: 15.4.2021 07:38 Son Güncelleme: 15.4.2021 07:39

son bölüm tek parça izle! . Yeni bölüm tamamı kesintisiz izle ekranı

Sadakatsiz son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 26. Yeni bölüm tamamı kesintisiz izle ekranı

Kanal D ekranlarının her hafta heyecanla beklenen yapımı son bölüm izle ekranı milyonların araştırma konusu haline geliyor. ’in kaçırılmasının ardından parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan ortaya çıkan tablo karşısında şaşkına dönüyor. Tam olayı çözeceğine inanırken ’nın da kaçırılması işleri iyice karıştırıyor. Yapımın bu haftaki bölümü internet aracılığı ile takip etmek isteyen binlerce kişi . Yeni bölüm izle ekranı ile yapımı takip ediyor. İşte Sadakatsiz 26. son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Sadakatsiz 26. son bölüm izle ekranı akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Yapımda bu hafta Asya'nın kaçırılmasıyla beraber kendisini Derin'in yanında buluyor. Asya ve Derin'in zor anları izleyenleri şaşkına çevirirken "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklindeki sorgulamalar da devam ediyor. İşte Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 26. yeni bölüm izle ekranı…

SADAKATSİZ 26. SON BÖLÜM İZLE!

Geçtiğimiz hafta Derin'in aniden ortadan kaybolması tüm okları Volkan'ın üzerine çekmişti. Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratan bu olay sonrası tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu oldukça zor durumlara sokmuştu.

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

Sadakatsiz 26. Bölüm (14 Nisan 2021 Çarşamba) 2. Son Fragmanı yayınlandı! Asya ve Derin aynı tuzağa düşüyor

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Sadakatsiz dizisi 26. son bölümünü aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

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Sadakatsiz son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 26. Yeni bölüm tamamı kesintisiz izle ekranı
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