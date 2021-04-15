Save Ralph ne demek, konusu nedir? İşte sosyal medyanın konuştuğu kısa film: “Save Ralph”

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Ralph isimli tavşanın gündelik yaşamını gözler önüne seren kısa film, aslında ilk başta insan figürüyle donanmış olan tavşanın ev yaşamıyla başlıyor. Ancak daha sonra işine giden tavşan, acımasız dünyada denek olarak çalıştığı laboratuara götürülüyor.

Kulağı ve gözünde sorunlar yaşayan tavşan Ralph'in acı hikayesine de ironilerle dolu bir bakış atılmış olunuyor. Film, güzellik için hayvanların acı çekmemesi ve ölmemeleri için önemli bir söz söyleyerek sona eriyor.