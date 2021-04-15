Show TV Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev 23. bölüm tek parça izle!

Show TV ekranlarının en çok ses getiren dizisi Alev Alev 23. bölüm 2. fragmanı ile izleyiciyi şok etti. İskender ve Çiçek arasındaki aşk kıvılcımları izleyiciyi heyecanlandırdı. Ozan'ın Cemre'ye evlenme teklifi ettiği anlar bu heyecanı arttırırken Çiçek ve İskender'in içinde bulunduğu tehlikeli durumun akıbeti de merak edildi. Show TV Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayında! Alev Alev 23. bölüm tek parça izle...

ALEV ALEV 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Alev Alev 23. bölüm fragmanı heyecanı doruklara getirdi. Cemre Çelebi'nin tüm suçlarını ifşa etti ve nihayet tutuklanmasını sağladı. Uzun süredir hayalini kurduğu huzurlu ve güvenli hayata kavuşan Cemre, kızı ve dostlarıyla birlikte yeni hayatına bir kutlamayla giriş yaptı. Tam bu sırada Ozan'dan evlenme teklifi alan Cemre'nin tepkisi ne olacak?

ALEV ALEV 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya babası Bülent'in ölümünü araştırırken yolun sonu İskender ve Çiçek'e çıktı. Bülent'i istemeden öldüren İskender yeni bölümde gözaltına alınıyor. İçine düştükleri bu durumdan nasıl kurtulacaklar? Tüm bu keşmekeşin içinde, aralarındaki aşk kıvılcımı alevlenecek mi? Alev Alev 23. bölüm bu akşam saat 20:00'de Show TV'de...

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Alev Alev son bölümde neler olduğu konusu da merak ediliyor. Alev Alev 22. bölümde, Çelebi hem velayet davasında hem de tarihi eser kaçakçılığı davasında köşeye sıkıştı. Suçu ortağı Dursun Yaman'ın üstüne atmak istese de başarılı olamadı ve davaların her ikisini de kaybetti. İskender, Çiçek'i kurtarmaya çalışırken istemeden Bülent'i öldürdü. İskender vicdan azabını derinden yaşarken Atlas'ın ağzından kaçırdığı sözler Rüya'nın dikkatini çekti ve ipuçlarını izleyen Rüya İskender'e ulaştı. Ozan'ın Cemre'ye bakarak "Güzel Bu Nasıl Sevdaymış" türküsünü söylediği anlar da izleyicinin en sevdiği sahneler arasına girdi.

ALEV ALEV 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Alev Alev 23. Bölüm (15 Nisan 2021 Perşembe) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre Kayabeyli-Demet Evgar

Çiçek Görgülü-Hazar Ergüçlü

Rüya Yıldırımlar-Dilan Çiçek Deniz

Tomris Üstünoğlu-Zuhal Olcay

Ozan Akınsel-Berkay Ateş

Ömer Ataycı-Cihangir Ceyhan

Çelebi Kayabeyli-Cem Bender

İskender Kayabeyli-Berker Güven