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Giriş Tarihi: 16.4.2021 15:58

izle: Akıncı yeni bölümde Beyza’yı öldüren kişiler belli oluyor!

Akıncı 16.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde Beyza’yı öldüren kişiler belli oluyor!

ATV ekranlarına Cuma akşamları gelen yayınlandı. Akıncı yeni bölümde; Acı Getirenler ile Beyza’yı öldürenlerin aynı kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Fatih kardeşi Beyza’yı öldürenler ile Acı Getirenler’in aynı kişiler olduğunu anlıyor ve ortalık karışıyor. Öte yandan Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçiriyorlar. ATV ile özeti ve fragmanı!

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Akıncı 16.bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı yeni bölümde; Nergis hayatının şokunu yaşayacak. Öldü zannettiği birisinin yaşadığı ortaya çıkacak. Nergis bu durumu irdelerken Akıncı yeni bölümde neler olacağı ise merakla bekleniyor…

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!"

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Akıncı 16.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde Beyza’yı öldüren kişiler belli oluyor!
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