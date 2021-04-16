Akıncı yeni bölüm izle! Atv canlı yayın (16 Nisan 2021) Akıncı 16. yeni bölüm tamamı izle ekranı!

Akıncı son bölüm izle ekranı binlerce izleyeni tarafından akşam saatlerine doğru araştırılmaya başlandı. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek bölümünde aksiyon hız kesmeden devam ederken diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar kesintisiz dizi keyfi için Akıncı yeni bölüm izle ekranını araştırıyor. Akıncı yeni bölüm ile 16 Nisan 2021 bu akşam Atv canlı yayında izleyenleriyle buluştu.
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Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.
Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!