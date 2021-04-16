Akıncı yeni bölüm izle! Atv canlı yayın (16 Nisan 2021) Akıncı 16. yeni bölüm tamamı izle ekranı!

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!