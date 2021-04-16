Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Hüsnü, Halis ve Seçkin'in eline düşüyor!

Arka Sokaklar 586. Yeni bölüm bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde Halis ve Seçkin cephesinde yurt dışına kaçma planları boy göstermektedir. Seçkin, miras paralarını transfer etmek için Aykut adında bir adamdan yardım alır. Heyecanın bir an eksilmediği dizide bu hafta olaylar ekibin peşini bırakmayacak. Peki Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Giray ameliyattadır. Mesut, Hüsnü, Engin ve Hakan gergin bir şekilde hastanede, ameliyathaneden gelecek haberi beklemektedir. Zeliha, Giray'dan intikamını almıştır; fakat bu intikam, Zeliha'nın başına bela olacaktır. Zeliha, Gazinin Yeri'ne götürülüp sakinleştirmeye çalışılır. Rıza baba ve Selin tarafından sorgulanır. Giray'ın ölümünden sonra önce Hüsnü, sonrasında da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkar.

Halis ve Seçkin cephesinde ise, yurt dışına kaçma planları boy göstermektedir. Seçkin, miras paralarını transfer etmek için Aykut adında bir adamdan yardım alır. Ekibimiz ise, kaçmalarına ön ayak olacak her alanı kısıtlar ve ikisi için çember giderek daralmaktadır. Bir ipucu üzerine Seçkinlerin yerini tespit eden ekibimiz, mekana vardıklarında orada sürpriz bir isimle karşılaşırlar.

Ezgi ile Cemal yolda seyir halindeyken karşılarına küçük bir kız çocuğu olan Melisa fırlar. Ezgi ile Cemal, kızın ailesine ulaştığında ise onları ceset dolu bir ev karşılar. Melisa bir koruma evine yerleştirilir. Cinayeti aydınlatmak üzere harekete geçen ekip, küçük kızı koruma evine getirdiği sırada bir çatışma yaşanır. Pandemi kurallarının ihlal edildiği bir gece kulübünden gelen ihbar üzerine ekip mekana intikal eder. Fuat, Selim ve Doğan geçim sıkıntısıyla mücadele eden çalgıcılar olmaları yetmiyormuş gibi bir de baskından dolayı paralarını alamazlar. Sonunda bir düğünden gelen iş teklifiyle boğazları biraz rahatlayan çalgıcılarımız beklenmeyen bir saldırıya uğrar. Çocuğuna yeni ayakkabı alıp evine götürmeye çalışırken uğradığı saldırı sonrasında Fuat'ın sinir sistemi iyice bozulur. Kendisini inşaatın tepesinde bulur. Olay yerine intikal eden ekibimiz Fuat'ı intihardan vazgeçirmeye çalışırlar.