Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? İşte, Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin son bölümünde Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Dizinin konusu, oyuncuları ve gerçek hayatı yansıtıp yansıtmadığı ise bir diğer merak edilen konu arasında bulunurken Camdaki Kız konusu ne, oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız konusu ve oyuncuları şöyle;
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Burcu Biricik-Nalan
Feyyaz Şerifoğlu-Sedat
Devrim Yakut-Gülcihan
Hande Ataizi-Cana
Feri Baycu Güler-Döndü
Nur Sürer-Feride
Şerif Erol-Adil
Hamza Yazıcı-Tako
Merve Polat-Billur
Nihal Menzil-Hafize
Selma Ergeç-Selen
Tuğrul Tülek-Levent
Tamer Levent-Rafet
Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlandı. Dizi gerçek hayatı yansıtıyor.