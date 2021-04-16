Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan 2021 Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Ekranların moda yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 16 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yarışmacılar, haftanın finalinde 'Yeşilçam Şıklığı' konseptine uygun kombinler oluşturarak jürinin karşısına çıkacak ve haftanın birincisi olmak için çaba sarf edecek. Doya Doya Moda kim elendi, 16 Nisan 2021 Doya Doya Moda All Star birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim araştırılıyor. Haftanın finalinde yeni konseptle jüri karşısına çıkan yarışmacılar birincilik ödülü için yarışıyor. Doya Doya Moda 16 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusunun yanıtı şöyle;
Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Betül Böçkün
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