Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan 2021 Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Tv8 ekranlarının stil yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Büyük bedene sahip tam 7 kadın yarışmacı moda alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışırken jüri puan durumlarına göre Doya Doya Moda All Star elenen ve birinci olan ismini belirliyor. Her hafta bir kişinin birinci olduğu yarışmanın sıkı takipçileri Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek. İşte Doya Doya Moda 16 Nisan 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi ile puan durumları!

Ekranların moda yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 16 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yarışmacılar, haftanın finalinde 'Yeşilçam Şıklığı' konseptine uygun kombinler oluşturarak jürinin karşısına çıkacak ve haftanın birincisi olmak için çaba sarf edecek. Doya Doya Moda kim elendi, 16 Nisan 2021 Doya Doya Moda All Star birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim araştırılıyor. Haftanın finalinde yeni konseptle jüri karşısına çıkan yarışmacılar birincilik ödülü için yarışıyor. Doya Doya Moda 16 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusunun yanıtı şöyle;