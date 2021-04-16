Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Ekin Uzunlar hayatı...

Ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar hayatı ile son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Karadeniz şarkılarıyla hafızlara kazınan sanatçıyla ilgili olarak Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor.

EKİN UZUNLAR HAYATI

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır.