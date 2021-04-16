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Giriş Tarihi: 16.4.2021 17:00 Son Güncelleme: 1.5.2021 22:49

kimdir, kaç yaşında? Ekin Uzunlar hayatı...

Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın konuğu Ekin Uzunlar hayatı

Ünlü şarkıcı hayatı ile son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Karadeniz şarkılarıyla hafızlara kazınan sanatçıyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor.

EKİN UZUNLAR HAYATI

21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır.

Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın konuğu Ekin Uzunlar hayatı

2011 yılındaki Sümela'nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.

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Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Ekin Uzunlar hayatı...
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