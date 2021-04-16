Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın konuğu Ekin Uzunlar hayatı

Ekin Uzunlar son günlerin hayatıyla öne çıkan ünlüleri arasında yer alıyor. Son olarak Star Tv'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşan Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi.
Kemençe ustası olarak tanınan Ekin Uzunlar hayatı ile merak konusu oldu. Son olarak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konuğu olan Ekin Uzunlar hayatı ile ilgili detaylar şöyle,
Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır.
2011 yılındaki Sümela'nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.
Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.