Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın konuğu Ekin Uzunlar hayatı

Ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar hayatı ile son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Karadeniz şarkılarıyla hafızlara kazınan sanatçıyla ilgili olarak Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Star TV’de ilk kez yayınlanacak olan 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk bölüm konukları arasında bulunan Ekin Uzunlar, 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır.

Ekin Uzunlar son günlerin hayatıyla öne çıkan ünlüleri arasında yer alıyor. Son olarak Star Tv'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşan Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi.

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Kemençe ustası olarak tanınan Ekin Uzunlar hayatı ile merak konusu oldu. Son olarak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konuğu olan Ekin Uzunlar hayatı ile ilgili detaylar şöyle,