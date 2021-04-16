Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Ezgi Eyüboğlu hayatı!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 12:10

kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu !

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Karadeniz türküleriyle popüler şarkıları seslendiren hayatı ile merak ediliyor. Son olarak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu olarak sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü türkücüyle ilgili olarak , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. 1987 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu’nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudu. İşte Trabzonlu !

Trabzonlu hayatı ile son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak olan , kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu'nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera-Şan Bölümü'nde 2 yıl opera eğitimi aldı.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Ezgi Eyüboğlu hayatı!

2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında "Sunay Akın'la Hayat Deyince" adlı televizyon programında müzik direktörlüğü yaptı. 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon aldı.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği yapan , çeşitli müzik projelerinin yanında, profesyonel sahne çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Ezgi Eyüboğlu hayatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA