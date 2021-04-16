Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Karadeniz türküleriyle popüler şarkıları seslendiren Ezgi Eyüboğlu hayatı ile merak ediliyor. Son olarak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu olarak sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü türkücüyle ilgili olarak Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. 1987 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu’nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudu. İşte Trabzonlu Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Trabzonlu Ezgi Eyüboğlu hayatı ile son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak olan Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu'nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera-Şan Bölümü'nde 2 yıl opera eğitimi aldı.