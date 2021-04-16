Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 15:01 Son Güncelleme: 16.4.2021 15:01

kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan ve elenen ismi belli oluyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buluyor! 16 Nisan Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Haftanın finalinin gelmesiyle birlikte elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu izleyiciyle buluşurken gelinler en yüksek puanı alarak yarışmaya devam etmek istiyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacıların gün sonu puan durumlarına göre yalnızca bir kişi birinci olarak beş altın bileziğin sahibi oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. 16 Nisan 2021 kim birinci oldu sorusunun yanıtı bugün saat 15.30- 16.30 civarında açıklanması bekleniyor.

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması elenen ve birinci olan ismi bugün açıklanıyor. Haftanın beşinci gününde elenen ve birinci olan isim puan durumuna göre belli oluyor. Kaynanalar puan durumlarını belirlerken kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Son yayınlanan bölümde Seda gün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Şimdi ise gözler 16 Nisan Gelinim Mutfakta finali ile birinci ve elenen ismine çevrildi. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanırken elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli oluyor. İşte 16 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buluyor! 16 Nisan Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU 16 NİSAN 2021

Seda:

Ayten:

Esra:

Ece:

elenen ve birinci olan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buluyor! 16 Nisan Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

BUGÜN NELER OLUYOR?

685. Bölüm Fragmanı yayında! Neriman Hanım ve Nagehan Hanım, Sevda Hanıma savaş açıyorlar!

Nagehan Hanım ve Neriman Hanım, kaynanalar odasını pankartlarla donatıyor. Pankartlarda da Sevda Hanıma iğneleyici cümleler yazıyor. Bu durum Sevda Hanımın gelini Ece'yi sinirlendiriyor. Diğer taraftan Neriman Hanımın, doğum anısı herkesi gülmekten kırıyor. Haftanın finalinde ise, bir gelin altın hayallerine veda ediyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA