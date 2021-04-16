Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi bugün açıklanıyor. Haftanın beşinci gününde elenen ve birinci olan isim puan durumuna göre belli oluyor. Kaynanalar puan durumlarını belirlerken Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Son yayınlanan bölümde Seda gün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Şimdi ise gözler 16 Nisan Gelinim Mutfakta finali ile birinci ve elenen ismine çevrildi. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi!
Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanırken elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli oluyor. İşte 16 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…
Seda:
Ayten:
Esra:
Ece:
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Gelinim Mutfakta 685. Bölüm Fragmanı yayında! Neriman Hanım ve Nagehan Hanım, Sevda Hanıma savaş açıyorlar!
Nagehan Hanım ve Neriman Hanım, kaynanalar odasını pankartlarla donatıyor. Pankartlarda da Sevda Hanıma iğneleyici cümleler yazıyor. Bu durum Sevda Hanımın gelini Ece'yi sinirlendiriyor. Diğer taraftan Neriman Hanımın, doğum anısı herkesi gülmekten kırıyor. Haftanın finalinde ise, bir gelin altın hayallerine veda ediyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de!