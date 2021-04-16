Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 16 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor!

Haftanın finalinin gelmesiyle birlikte Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu izleyiciyle buluşurken gelinler en yüksek puanı alarak yarışmaya devam etmek istiyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacıların gün sonu puan durumlarına göre yalnızca bir kişi birinci olarak beş altın bileziğin sahibi oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. 16 Nisan 2021 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusunun yanıtı bugün saat 15.30- 16.30 civarında açıklanması bekleniyor.

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi bugün açıklanıyor. Haftanın beşinci gününde elenen ve birinci olan isim puan durumuna göre belli oluyor. Kaynanalar puan durumlarını belirlerken Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Son yayınlanan bölümde Seda gün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Şimdi ise gözler 16 Nisan Gelinim Mutfakta finali ile birinci ve elenen ismine çevrildi. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanırken elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli oluyor. İşte 16 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…