Helen McCrory kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Dünyaca ünlü oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti!

Harry Potter serisinde canlandırdığı Narcissa Malfoy ve Peaky Blinders dizisinde ise Polly Gray karakterine hayat veren Helen McCrory yaşı ve yer aldığı yapımlarla gündeme geldi. Kendisi gibi oyucu olan eşi Damian Lewis, sosyal medyadan ünlü oyuncunun kanser hastalığına yenik düştüğünü duyurmuştu. Yaşanan bu olay sonrası binlerce kişi Helen McCrory kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte Helen McCrory hakkında merak edilenler…
Helen Elizabeth McCrory, (d. 17 Ağustos 1968) İngiliz oyuncu. Genellikle televizyon dizileri ile tanınmış bir aktristir.
Londra Sanat Üniversitesi Drama bölümü mezunudur. Lucky Jim (2003), Charles II: The Power and The Passion (2003) televizyon dizilerinde oynamıştır.
1 Nisan 2006'da Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Bellatrix Lestrange rolü için seçildiği duyurulmuştu. Ancak McCrory hamileliği nedeniyle bu rolden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen serinin 6. filmi olan Harry Potter ve Melez Prens'de Bellatrix Lestrange'in kardeşi Narcissa Malfoy'u canlandırmıştır. Ayrıca Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterini canlandırdı.
Helen McCrory, 2003 yılında Five Gold Rings adlı tiyatro oyununda onunla birlikte yer alan oyuncu Damian Lewis ile tanıştı. Lewis ile evlenen McCrory'nin Manon adında 2006 doğumlu bir kızı ve Gulliver adında 2007 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır. 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı almıştır. 2020 yılında Nisan ayında kocası Lewis ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için 1 milyon pound toplamışlardır