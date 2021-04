Helen McCrory kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Dünyaca ünlü oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti!

Helen Elizabeth McCrory, (d. 17 Ağustos 1968) İngiliz oyuncu. Genellikle televizyon dizileri ile tanınmış bir aktristir.

Londra Sanat Üniversitesi Drama bölümü mezunudur. Lucky Jim (2003), Charles II: The Power and The Passion (2003) televizyon dizilerinde oynamıştır.

1 Nisan 2006'da Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Bellatrix Lestrange rolü için seçildiği duyurulmuştu. Ancak McCrory hamileliği nedeniyle bu rolden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen serinin 6. filmi olan Harry Potter ve Melez Prens'de Bellatrix Lestrange'in kardeşi Narcissa Malfoy'u canlandırmıştır. Ayrıca Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterini canlandırdı.