Helen McCrory kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Dünyaca ünlü oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti!

Harry Potter serisinde canlandırdığı Narcissa Malfoy ve Peaky Blinders dizisinde ise Polly Gray karakterine hayat veren Helen McCrory yaşı ve yer aldığı yapımlarla gündeme geldi. Kendisi gibi oyucu olan eşi Damian Lewis, sosyal medyadan ünlü oyuncunun kanser hastalığına yenik düştüğünü duyurmuştu. Yaşanan bu olay sonrası binlerce kişi Helen McCrory kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte Helen McCrory hakkında merak edilenler…