Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 586. yeni bölüm tamamı izle!

rka Sokaklar son bölümde Hüsnü, kızının başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor. Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor.

Giray'ı öldüren Zeliş, ekip tarafından kurtarılmaya çalışılırken Hüsnü intikam ateşiyle tek başına Halis'in peşine düşüyor fakat sonucu onun için kötü oluyor. Hüsnü, Halis tarafından kıstırılıyor

Giray ameliyattadır. Mesut, Hüsnü, Engin ve Hakan gergin bir şekilde hastanede, ameliyathaneden gelecek haberi beklemektedir.

Zeliha, Giray'dan intikamını almıştır; fakat bu intikam, Zeliha'nın başına bela olacaktır. Zeliha, Gazinin Yeri'ne götürülüp sakinleştirmeye çalışılır. Rıza baba ve Selin tarafından sorgulanır. Giray'ın ölümünden sonra önce Hüsnü, sonrasında da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkar.

Halis ve Seçkin cephesinde ise, yurt dışına kaçma planları boy göstermektedir. Seçkin, miras paralarını transfer etmek için Aykut adında bir adamdan yardım alır. Ekibimiz ise, kaçmalarına ön ayak olacak her alanı kısıtlar ve ikisi için çember giderek daralmaktadır.

Bir ipucu üzerine Seçkinlerin yerini tespit eden ekibimiz, mekana vardıklarında orada sürpriz bir isimle karşılaşırlar.