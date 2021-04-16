Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları arasında Öykü Gürman da var! Öykü Gürman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları arasında Öykü Gürman da yer alıyor. 2015 yılında Yavuz Bingöl ile evlenip 2016 yılında boşanan isim hem oyunculuk hem şarkıcılık yapmaktadır. Pek çok dizi, film ve projede yer alsan ismin aynı zamanda albümleri de bulunuyor. Buna göre; Öykü Gürman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Öykü Gürman hakkında merak edilenler!

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenco şarkıcısı. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.