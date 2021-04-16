Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka'da yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümü ile başlayan Volkan Konak'ın programının ilk bölüm konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı program Star Tv ekranlarına gelecek. Buna göre; Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları belli oldu!

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK İLK BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU!

'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk bölüm konukları ise Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu olacak.

Uzun bir aradan sonra yeniden 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' ile sevenlerinin karşısına çıkan Volkan Konak, her cuma Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.