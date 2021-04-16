Payitaht Abdülhamid 147.bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid yeni bölümdeki hamle çok konuşulacak!

Payitaht Abdülhamid 147.bölüm fragmanı yayında. Dizi, yeni bölümü ile bu akşam (16 Nisan 2021) TRT 1 ekranlarında olacak. Payitaht Abdülhamid yeni bölümde; Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime'nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm özeti!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yemen isyanında Cassel'in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapar. Ahmet Paşa mason azası Mihael'i öldürür. İstanbul'daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulur.



Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime'nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır.

Payitaht Abdülhamid 147. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa'yı serbest bırakmaz. Osmanlı'ya zarar vermeyi hedefleyen Cassel, büyük bir oyun oynar. Mahmut Paşa ise infaz mangasının önüne çıkartılır.



Naime, saraydan ayrılmadan önce, babasına kendini affettirmeye çalışır. Aliye'nin acısını kendi lehlerine kullanmak isteyen düşmanlar ona bir silah gönderir. Ruhsal çöküntü yaşayan Aliye'nin elindeki silah herkes için tehlike oluşturur.

