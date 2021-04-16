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Giriş Tarihi: 16.4.2021 22:08

40. son bölüm (final) izle! ile Ramo son bölüm tamamı izle!

Ramo 40. son bölüm final izle! Show Tv ile Ramo son bölüm tamamı izle!

Bu akşam yayın macerasını sonlandıracak olan 40. Final bölüm izle ekranı ile milyonlarca seveninin gündemindeki yerini alıyor. Yapımın son bölümünde ailesine kavuşan Ramo, onların güvende olduğundan emin olmasının ardından üç büyük patrona savaş açıyor. Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet’le arasındaki buzları eritmeye başaracaktır. ise büyük savaşta Ramo’nun yara almamasını dilemektedir. Ramo final bölüm izle seçeneği kanalın resmi sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte ile Ramo son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Ramo son bölüm izle şeklinde araştırmalar yapımın final bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz seneden bu yana ekranlarda yer alan yapım, yayın hayatına 40. Bölümüyle veda edecek. Üç patrona savaş açan Ramo'nun bu savaştan yara almadan kurtulup kurtulmayacağı merak konusu haline gelirken İki sezondur ekranlarda olan dizinin resmi sosyal medya hesabından "Kıyamet kopacak!" başlığı ile de paylaşım yapıldı. Yapımın bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Ramo son bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte Show Tv ile Ramo son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

Ramo son bölümü izlemek için aşağıdaki linke gidiniz...

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/ramo/2665

Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...

Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

Doğu ise kötü bir haber alır ve intikam arzusu ile yanmaya başlar... Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet'le arasını düzeltmeyi başarır.

Ramo'nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel Ramo'dan bir söz alır. Ramo girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir?

Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

RAMO NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

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Ramo 40. son bölüm (final) izle! Show Tv ile Ramo son bölüm tamamı izle!
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