Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...

Ramo 40. Final Bölümü (16 Nisan 2021 Cuma) Fragmanı yayınlandı izle! Ramo'dan ekranlara ölümcül veda...

Doğu ise kötü bir haber alır ve intikam arzusu ile yanmaya başlar... Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet'le arasını düzeltmeyi başarır.

Ramo'nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel Ramo'dan bir söz alır. Ramo girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir?