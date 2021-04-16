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Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:43

? ile final bölümünde kıyamet kopacak!

Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Ramo 40.bölüm ile bu akşam (16 Nisan 2021) final yapacak. Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin hayranları sorusuna yanıt arıyor. İki sezondur ekranlarda olan dizinin resmi sosyal medya hesabından "Kıyamet kopacak!" başlığı ile de paylaşım yapıldı. Final bölümünde; Ramo ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona da büyük bir savaş açıyor. Ramo neden final yapıyor? İşte final bölümü özeti!

Bu akşam son kez ekranlarda yerini alacak olan yayınlandı. Final bölümü olması nedeniyle son bölümde neler olacağı, dizinin hayranları tarafından merak edilirken sorusu da sorgulanır hale geldi. İki aile arasındaki çatışma ile bu çatışma arasında yeşeren büyük aşkın hikayesini konu alan Ramo neden final yapıyor? İşte final bölümü fragmanı ve özeti!

RAMO FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ramo ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar.

Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...Şerif'in elinden Hasan'ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar...

Ramo 40. Final Bölümü (16 Nisan 2021 Cuma) Fragmanı yayınlandı izle! Ramo'dan ekranlara ölümcül veda...

Doğu ise kötü bir haber alır ve intikam arzusu ile yanmaya başlar... Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet'le arasını düzeltmeyi başarır.

Ramo'nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel Ramo'dan bir söz alır. Ramo girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir?

Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!

RAMO NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

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Ramo neden final yapıyor? Ramo 40.bölüm fragmanı ile final bölümünde kıyamet kopacak!
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