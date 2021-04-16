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Şarkıcı kimdir, kaç yaşında? İşte !

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Karadeniz türküleriyle popüler şarkıları seslendiren hayatı ile merak ediliyor. 1987 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu’nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudu. İşte Trabzonlu !

Trabzonlu hayatı ile son günlerde sıklıkla araştırılıyor. B1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu'nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera-Şan Bölümü'nde 2 yıl opera eğitimi aldı.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ezgi Eyüboğlu hayatı!

2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında "Sunay Akın'la Hayat Deyince" adlı televizyon programında müzik direktörlüğü yaptı. 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon aldı.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği yapan , çeşitli müzik projelerinin yanında, profesyonel sahne çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.

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Şarkıcı Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ezgi Eyüboğlu hayatı!
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