Şarkıcı Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Ezgi Eyüboğlu hayatı!

Trabzonlu Ezgi Eyüboğlu hayatı ile son günlerde sıklıkla araştırılıyor. B1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.
1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu'nda yer aldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera-Şan Bölümü'nde 2 yıl opera eğitimi aldı.
2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında "Sunay Akın'la Hayat Deyince" adlı televizyon programında müzik direktörlüğü yaptı. 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon aldı.
Eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği yapan Ezgi Eyüboğlu, çeşitli müzik projelerinin yanında, profesyonel sahne çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı.