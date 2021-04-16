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Tv'de bugün neler var? 16 Nisan listesi!

Tv'de bugün neler var? 16 Nisan TV yayın akışı listesi!

Televizyonda ilgi çeken dizi ve filmler farklı kanalların listesinde yerini aldı. Perşembe akşamını evde geçirmek isteyenler tv yayın akışlarına bakıyor. Öte yandan vatandaşlar ''16 Nisan TV’de bugün ne var?'' sorusuna yanıt arıyor. Karatina günlerinde evinde ailesiyle televizyonda film ve dizi keyfi yapmak isteyenler Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışlarını inceliyor.

Televizyon izleyicileri dizi, film ve programların tv yayın akışı listesine bakarak günlerini değerlendiriyor. Haberimizde, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV tüm kanalların tv yayın akışı listesine erişebilirsiniz.

İşte tv yayın akışı listesi...

TV yayın akışı: 16 Nisan TV’de bugün ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV yayın akışı listesi

16 NİSAN TV'DE BUGÜN NE VAR?

16 Nisan Perşembe günü birbirinden güzel filmler ve dizilerin yayın saatini öğrenebilmek için aşağıdaki bağlantıya hemen tıklayabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin rehberi sayfası üzerinden ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8 ve diğer tüm kanalların yayın akışı programı listesine kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

KUAFÖRÜM SENSİN 13:00

KUZEY YILDIZI ''İLK AŞK'' TEKRAR 16:00

SHOW ANA HABER CANLI 18:45

TOKATÇI 20:00

TÜM KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATV TV YAYIN AKIŞI

ESRA EROL'DA 16:20

ATV ANA HABER BÜLTENİ 19:00

OFLU HOCA TRAKYA'DA 20:00

KARAYİP KORSANLARI 4 GİZEMLİ DENİZLER. 21:50

TRT1 TV YAYIN AKIŞI

TÜRK SİNEMASI "ZULÜM" 17:00

ANA HABER 19:00

DOĞRUSU NE? 19:55

EV YAPIMI 20:00

YABANCI SİNEMA "GÖRÜNMEYEN MİSAFİR" / 23:15

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER 19:00

HAYAT TAMİRCİSİ YENİ BÖLÜM 20:15

ÖLDÜRME ARZUSU 21:30

HAYAT TAMİRCİSİ TEKRAR 23:30

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Tv'de bugün neler var? 16 Nisan TV yayın akışı listesi!
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