Tv'de bugün neler var? 16 Nisan TV yayın akışı listesi!

16 NİSAN TV'DE BUGÜN NE VAR?

16 Nisan Perşembe günü birbirinden güzel filmler ve dizilerin yayın saatini öğrenebilmek için aşağıdaki bağlantıya hemen tıklayabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin TV rehberi sayfası üzerinden ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8 ve diğer tüm kanalların yayın akışı programı listesine kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

KUAFÖRÜM SENSİN 13:00

KUZEY YILDIZI ''İLK AŞK'' TEKRAR 16:00

SHOW ANA HABER CANLI 18:45

TOKATÇI 20:00

TÜM KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATV TV YAYIN AKIŞI

ESRA EROL'DA 16:20

ATV ANA HABER BÜLTENİ 19:00

OFLU HOCA TRAKYA'DA 20:00

KARAYİP KORSANLARI 4 GİZEMLİ DENİZLER. 21:50

TRT1 TV YAYIN AKIŞI

TÜRK SİNEMASI "ZULÜM" 17:00

ANA HABER 19:00

DOĞRUSU NE? 19:55

EV YAPIMI 20:00

YABANCI SİNEMA "GÖRÜNMEYEN MİSAFİR" / 23:15

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER 19:00

HAYAT TAMİRCİSİ YENİ BÖLÜM 20:15

ÖLDÜRME ARZUSU 21:30

HAYAT TAMİRCİSİ TEKRAR 23:30