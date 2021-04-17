Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İbo Show konukları arasında Erkan Petekkaya da olacak!

ERKAN PETEKKAYA HAYATI VE KARİYERİ



2003 yılında rol aldığı Serseri dizisiyle beraber artık ekranların tanınmış yüzleri arasına girmişti. 2005 yılında ilk büyük rolünü Beyaz Gelincik dizisiyle elde eden Petekkaya, aynı yıl rol aldığı Köpek adlı dizide canlandırdığı Yılmaz karakteri ile Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi. Erkan Petekkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dönem dizisinde Ali Kaptan karakterini canlandırdı. Bu dizi 2010-2013 tarihleri arasında yayınlandı. 2012 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Aydın Bulut 'un yaptığı "Dila Hanım" adlı dizide başrolde oynadı.



2014 yılında "Paramparça" adlı dizide başrolü Nurgül Yeşilçay ile paylaşan Erkan Petekkaya 2015 yılında da bu diziye devam etti. 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi ve 2004 yılında Cem Cano adında bir oğlu dünyaya geldi.