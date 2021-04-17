Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İbo Show konukları arasında Erkan Petekkaya da olacak!

Ses getiren pek çok projede yer alan, oyunculuğu ile ön plana çıkan isimler arasında yer alan Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları aranıyor. Bu akşamın İbo Show konukları arasında yer alan isim uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alıyor. 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda geçirmiştir…
Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 yılında, Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğu İstanbul'da geçmiştir. İlkokulunu Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, ortaokulu Bostancı Ortaokulu'nda, liseyi ise Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Üniversitede Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Devlet tiyatrolarında kadrolu olarak 1993'te çalışmaya başladı. Erkan Petekkaya 1994 yılında kamera şakalarıyla televizton dünyasındaki kariyerine giriş yaptı. 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle kariyerine devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer...
ERKAN PETEKKAYA HAYATI VE KARİYERİ
2003 yılında rol aldığı Serseri dizisiyle beraber artık ekranların tanınmış yüzleri arasına girmişti. 2005 yılında ilk büyük rolünü Beyaz Gelincik dizisiyle elde eden Petekkaya, aynı yıl rol aldığı Köpek adlı dizide canlandırdığı Yılmaz karakteri ile Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi. Erkan Petekkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dönem dizisinde Ali Kaptan karakterini canlandırdı. Bu dizi 2010-2013 tarihleri arasında yayınlandı. 2012 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Aydın Bulut 'un yaptığı "Dila Hanım" adlı dizide başrolde oynadı.
2014 yılında "Paramparça" adlı dizide başrolü Nurgül Yeşilçay ile paylaşan Erkan Petekkaya 2015 yılında da bu diziye devam etti. 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi ve 2004 yılında Cem Cano adında bir oğlu dünyaya geldi.
Ödülleri :
2011 - 38.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri - Drama dalında En iyi erkek oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki 1. Sezon)
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
2001 - Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1997 - Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1996 - Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1994 - Korku (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1993 - Sokak Kedisi Marilu : Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1993 - Mitos Güzeli : Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Paramparça (Cihan) (TV Dizisi)
2012 - 2014 - Dila Hanım (Rıza Bey) (TV Dizisi)
2010 - 2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ali Akarsu) (TV Dizisi)
2010 - Hanımeli Sokağı (Gavurdağlı Deli Osman) (TV Dizisi)
2009 - Hanımın Çiftliği (Milletvekili) (TV Dizisi)
2009 - Gecenin Kanatları (Cemal) (Sinema Filmi)
2009 - Bahar Dalları (Balıkçı) (TV Dizisi)
2008 - 2009 - Son Bahar (Galip Türker) (TV Dizisi)
2007 - Sessiz Fırtına (Yiğit Sancaktar) (TV Dizisi)
2005 - Köpek (Yılmaz) (TV Dizisi)
2005 - Beyaz Gelincik (Ömer Aslanbaş) (TV Dizisi)
2003 - Taştan Kalp (İsmail)(TV Filmi)
2003 - Serseri (Bülent) (TV Dizisi)
2003 - Japonyalı Gelin (Ömer)(TV Filmi)
2003 - Bedel (TV Dizisi)
2001 - Aşkına Eşkıya (Sadocan) (TV Dizisi)
1999 - Aynalı Tahir (Kadir Arslan )
1998 - Güzel Günler (Talat) (TV Dizisi)