Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz geliyor! Bu akşamın İbo Show konukları arasında kimler var? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.4.2021 09:53

’ten büyük sürpriz geliyor! Bu akşamın arasında kimler var? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz geliyor! Bu akşamın İbo Show konukları arasında kimler var? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

ekranlarına Cumartesi akşamları gelen ve ’in sunumu ile renklenen belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin katılım gösterdiği programda müzik şöleni yaşanırken izleyenler de keyif dolu anlara tanıklık ediyorlar. Uzun yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses aynı zamanda “11 sene sonra yepyeni bir şarkıyla sizlerin huzurunda olacağım” açıklamasında bulundu. Sürprizlerle dolu bu akşamın ? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses bu akşam sevenlerine sürpriz yapacak. Yeni şarkısı ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan isim 11 yıl aradan sonra sevenlerine güzel dakikalar yaşatacak. Öte yandan her Cumartesi Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları da belli oldu. Bu akşamın İbo Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

İBRAHİM TATLISES'TEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

İbrahim Tatlıses 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Keyifli anların yaşanacağı ve birbirinden ünlü isimlerin katılacağı İbo Show konukları şöyle;

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ

İrem Derici
Erkan Petekkaya
Deniz Seki
Sinan Akçıl

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Erkan Petekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki bulunuyor.

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Erkan Petekkaya programda 'Etek Sarı' şarkısını seslendiriyor. İbrahim Tatlıses, '11 sene sonra yepyeni bir şarkıyla sizlerin huzurunda olacağım' diyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz geliyor! Bu akşamın İbo Show konukları arasında kimler var? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA