İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz geliyor! Bu akşamın İbo Show konukları arasında kimler var? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses bu akşam sevenlerine sürpriz yapacak. Yeni şarkısı ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan isim 11 yıl aradan sonra sevenlerine güzel dakikalar yaşatacak. Öte yandan her Cumartesi Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları da belli oldu. Bu akşamın İbo Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

İBRAHİM TATLISES'TEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

İbrahim Tatlıses 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Keyifli anların yaşanacağı ve birbirinden ünlü isimlerin katılacağı İbo Show konukları şöyle;