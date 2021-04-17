İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz geliyor! Bu akşamın İbo Show konukları arasında kimler var? 17 Nisan Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses bu akşam sevenlerine sürpriz yapacak. Yeni şarkısı ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan isim 11 yıl aradan sonra sevenlerine güzel dakikalar yaşatacak. Öte yandan her Cumartesi Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları da belli oldu. Bu akşamın İbo Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
İbrahim Tatlıses 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Keyifli anların yaşanacağı ve birbirinden ünlü isimlerin katılacağı İbo Show konukları şöyle;
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ
İrem Derici
Erkan Petekkaya
Deniz Seki
Sinan Akçıl
İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Erkan Petekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki bulunuyor.
Oyunculuğu ile beğeni toplayan Erkan Petekkaya programda 'Etek Sarı' şarkısını seslendiriyor. İbrahim Tatlıses, '11 sene sonra yepyeni bir şarkıyla sizlerin huzurunda olacağım' diyor.