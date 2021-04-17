IP Man 3 filmi konusu ne? İp Man 3 filminin oyuncuları kimler?

Bu akşam ekrana gelecek olan IP Man 3 filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Donnie Yen, Mike Tyson, Patrick Tam (II) yer aldığı film vizyonda kaldığı sürece ilgiyle izlenmiştir. 2015 yılında vizyona giren ve günümüzde de sevilerek izlenilen aksiyon filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki IP Man 3 filmi konusu ne? IP Man 3 filmi oyuncuları kim?

İP MAN 3 FİLMİ KONUSU NE?

1950'lerin sonlarında, sakin bir hayat yaşayan Ip Man, oğlunu okuldan almaya gittiği sırada, Cheung Tin-chi isminde, kendi gibi Wing Chun ile ilgilenen bir adamla tanışır. Bu esnada Sang isimli bir çete lideri mahalledeki mülkleri ele geçirmeye başlar. Ip Man kendi öğrencileri ile mahalleyi koruma görevini üstlenir. Ip Man ve çete arasındaki sorun ateşlenir ve Ip Man çetenin patronunun yabancı uyruklu Frank olduğunu öğrenir. Frank şehir polisini bile etkisine almıştır ama Ip Man görevden vazgeçmez.

Çete bir adım daha atarak, içerisinde hem Ip Man'ın hem de Tin-chi'nin çocuğunun olduğu bir grup öğrenciyi kaçırır. Bu ikili bir araya gelerek çocukları kurtarır. Çetenin şeytani planları medya tarafından afişe edilir ve planları suya düşer. Ip Man, mahalleyi kurtarmış olsa bile bu süreçte kendi ailesini çok ihmal etmiştir. Kalan bütün vaktini karısının yanında geçirmeye karar verir, fakat problemler yakasını bırakmaz. Frank, bir box şampiyonunu Ip Man'a saldırması için görevlendirir. Ip Man Frank ile dövüşmek zorunda kalır. Öte yandan Tin-chi de Ip Man'a meydan okur ve gerçek ustanın kendisi olduğunu iddia eder. Bunu kanıtlamak için Ip Man'ı dövüşe davet eder. Ip Man aile hayatı ve kariyeri arasında bocalar fakat bu dövüşün sonrasında asıl önemli olanın etrafındakilere verdiğin değer olduğunu vurgular.

İP MAN 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen, Mike Tyson, Patrick Tam (II)