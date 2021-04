İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konukları arasında İrem Derici de var!

İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star Tv ekranlarına her Cumartesi akşamı gelen İbo Show konukları belli oldu. Her hafta müzik şöleninin yaşandığı programın konukları arasında İrem Derici de yer alıyor. Bu bakımdan; İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli gibi sorulara yanıt aranırken bilindiği üzere ünlü isim kendine has tarzı ve sesiyle tanınıyor. Pek çok şarkıyı seslendiren ve kariyer basamaklarını tırmanarak çıkan İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü ismin yaşamı ve kariyeri

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı...