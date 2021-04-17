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Giriş Tarihi: 17.4.2021 11:40

60.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde bebek sevinci!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde bebek sevinci!

Show Tv ekranlarına Cumartesi akşamları gelen 60.bölüm fragmanı yayınlandı. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin başrollerinde yer aldığı dizide Kuzey ve Yıldız karakterlerine hayat veren isimler oyunculuk performansları ile beğeni topluyorlar. Bu hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Kuzey ve Yıldız, bebeklerini kucaklarına alacaklar. Öte yandan Yıldız da sağlığına kavuşacak. 21 yıl gerçekleşmeyi bekleyen masal sonunda hayal olmaktan çıkacak. İşte fragman ve detayları!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Yıldız çiçeği burnunda bir anne olarak hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluğunun bozulmasını istemeyecek ve elinden geleni yapacak. Hem eşi Kuzey hem de çocuğu Güney ile mutlu bir hayat sürmek isteyecek. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman ve detayları!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, sonunda bebeklerini kucaklarına almış, Yıldız da sağlığına kavuşmuştur. Yirmi bir yıl gerçekleşmeyi bekleyen masal, sonunda tüm gerçekliğiyle karşılarında durmaktadır. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler.

Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır. Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölüm (17 Nisan 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta bebek şoku...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde bebek sevinci!
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