Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde bebek sevinci!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Yıldız çiçeği burnunda bir anne olarak hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluğunun bozulmasını istemeyecek ve elinden geleni yapacak. Hem eşi Kuzey hem de çocuğu Güney ile mutlu bir hayat sürmek isteyecek. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman ve detayları!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, sonunda bebeklerini kucaklarına almış, Yıldız da sağlığına kavuşmuştur. Yirmi bir yıl gerçekleşmeyi bekleyen masal, sonunda tüm gerçekliğiyle karşılarında durmaktadır. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler.

Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır. Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölüm (17 Nisan 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta bebek şoku...