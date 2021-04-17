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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Cuma Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçlarında birinci kim?
Giriş Tarihi: 17.4.2021 08:07

açıklandı mı? 16 Nisan Cuma Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo ?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Cuma Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçlarında birinci kim?

Dünün merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının ve sıralamasının açıklandığı reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülen sonuçlara göre sıralama belli oluyor. Medya gündemini yakından takip edenler kendi izledikleri dizi, film ve programların birinci olmasını isterken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna da yanıt arıyor. 16 Nisan Cuma Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo ? İşte sıralama!

16 Nisan Cuma akşamı televizyonda pek çok dizi, film ve yarışma yer aldı. Kırmızı Oda, Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid gibi diziler arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Ramo'nun final bölümü ile ekranlara gelmesi ile diğer dizilerin yeni bölümünün ekranda olması ile birlikte reyting sonuçları merak edilir hale geldi. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 NİSAN 2021 CUMA

16 Nisan 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacak olup bir önceki günün reyting sonuçları bilgisine ulaşabilirsiniz.

15 NİSAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - ESRA EROL'DA

3 - CAMDAKİ KIZ

4 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

5 - HAVA DURUMU

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - CAMDAKİ KIZ

2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3 - BİR ZAMANLAR KIBRIS

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - MUCİZE DOKTOR

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Cuma Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçlarında birinci kim?
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