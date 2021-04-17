Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Cuma Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo reyting sonuçlarında birinci kim?

16 Nisan Cuma akşamı televizyonda pek çok dizi, film ve yarışma yer aldı. Kırmızı Oda, Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid gibi diziler arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Ramo'nun final bölümü ile ekranlara gelmesi ile diğer dizilerin yeni bölümünün ekranda olması ile birlikte reyting sonuçları merak edilir hale geldi. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 NİSAN 2021 CUMA

16 Nisan 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacak olup bir önceki günün reyting sonuçları bilgisine ulaşabilirsiniz.