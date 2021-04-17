Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sinan Akçıl kaç kere evlendi?

İbo Show, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'a, bu hafta birbirinden sürpriz isimler katılıyor. Bunlardan birisi de ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl! Bu doğrultuda, Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Küçük yaşlardan itibaren yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır.