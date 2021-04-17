TRT1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı 24.son bölüm tamamı kesintisiz izle!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime'nin onaylamasıyla beraber Taner ve Dilek'in önündeki bütün engeller kalkmış olur. Yakın zamanda Taner ve Ailesi, Dilek'i istemeye gideceklerdir. Dilek ve Gülsüm, bu isteme gecesine hazırlanırken, diğer yanda Taner ve amcaoğulları ise Aziz'in annesinin yüreyebilmesi için icatlarını tamamlamışlardır. Herkesin aklında tek bir soru vardır: Aziz'in annesi yürüyebilecek midir?



İsteme gecesi heyecanla yaklaşırken, amcaoğullarını zora sokacak olan sürpriz ne olacaktır? İsteme gecesinde Dilek'i ziyaret edecek olan sürpriz misafir kim çıkacaktır? Fadime'yle ilgili şok edici gerçeği öğrenen Cemile ne yapacaktır?