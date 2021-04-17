Televizyon ekranlarında bu akşam Zengo filmi yayınlanacak. Vizyona girdiği ilk dönemde izleyicilerden oldukça olumlu tepki alan komedi türündeki filmin başrollerinde, Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem gibi isimler yer alıyor. Peki, Zengo filmi konusu ne? Zengo oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ZENGO FİLMİ KONUSU NE?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.