Babam filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Babam konusu ve oyuncuları

Bu gece yayınlanacak olan Babam filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Başrollerinde Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım vizyona girdiği yıllarda büyük ilgi görmüştü. 2017 yılında vizyona giren yapımda bir baba ile oğlun hikayesinin anlatıldığı film duygusal anlara şahitlik ediyor. Buna göre; Babam filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte, Babam konusu ve oyuncuları

BABAM FİLMİ KONUSU NE?

Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gelibolu, Çanakkale'de.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Çetin Tekindor

Melisa Şenolsun

Berker Güven

Erkan Kolçak Köstendil

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Ali İhsan Varol

Ali Düşenkalkar